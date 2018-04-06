Организация по запрещению химоружия проводит заседание по расследованию отравления Сергея Скрипаля и его дочери

4 Апреля 2018 12:03

Организация по запрещению химоружия в закрытом режиме проводит заседание по расследованию отравления Сергея Скрипаля и его дочери. С инициативой такой встречи ранее выступила Россия. В Кремле рассчитывают, что предстоящая сессия позволит вывести ситуацию с расследованием из тупика.

Ранее Москва направила в международную организацию список из 13 вопросов по этому делу. Ответы уже переданы постпредставительству. Сейчас их изучают - сказали в дипмиссии. Кроме того, МИД России требует прояснить детали процедуры отбора проб вещества, которым отравили Скрипалей.

Накануне представители британской лаборатории рассказали, что использованный в Солсбери химикат определен как боевое нервно-паралитическое вещество. Однако его точное происхождение выяснить не смогли. Россия по-прежнему настаивает на участии своих экспертов в расследовании.