Главная>>В мире>>Организация по запрещению химоружия опубликовала отчет по делу Скрипалей
В мире
RSS
Организация по запрещению химоружия опубликовала отчет по делу Скрипалей
Скачать Поделиться

12 Апреля 2018 15:12

Организация по запрещению химоружия опубликовала отчет по делу Скрипалей

Организация по запрещению химоружия опубликовала отчет по делу Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Согласно выводам, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок" высокой степени очистки. Однако страну происхождения газа установить не удалось. Таким образом, организация подтвердила версию британской стороны. При этом официальное название вещества в докладе будет засекречено.

  

Другие новости

Авария в порту Гондураса Аварыя ў порце Гандураса 12.04.2018 09:06 / В мире Авария в порту Гондураса

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =