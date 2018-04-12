Организация по запрещению химоружия опубликовала отчет по делу Скрипалей

12 Апреля 2018 15:12

Организация по запрещению химоружия опубликовала отчет по делу Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Согласно выводам, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок" высокой степени очистки. Однако страну происхождения газа установить не удалось. Таким образом, организация подтвердила версию британской стороны. При этом официальное название вещества в докладе будет засекречено.