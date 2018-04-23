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Организатор терактов в Париже приговорен к 20 годам тюрьмы
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23 Апреля 2018 13:01

Организатор терактов в Париже приговорен к 20 годам тюрьмы

Новость с пометкой "молния". Организатор терактов в Париже приговорен к 20 годам тюрьмы. Суд Бельгии признал Салаха Абдеслама виновным в вооруженном сопротивлении полиции и покушении на жизнь. Сам Абдеслам на заседании не присутствовал, он находится в одной из тюрем Франции. Напомним, в 2015 экстремист и его сообщники организовали серию нападений в Париже и пригородах. Погибли 130 человек.

  

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