Опыты над людьми от немецких автоконцернов

30 Января 2018 07:07

Немецкие ученые все еще проводят опыты на людях. Скандал в институте, который создали при поддержке крупнейших автопроизводителей: "Фольксвагена", БМВ и "Даймлера". Исследователи во время испытаний пытались установить влияние диоксида азота, который выделяется при работе дизельных двигателей. Как пишет "Зюддойче цайтунг", эксперименты проходили в клинике Ахена с участием 25 человек. А на прошлой неделе "Нью-Йорк Таймс" раскрыла проведение опытов компанией "Фольксваген" на обезьянах. Такой формат работы поторопилось раскритиковать правительство Германии.