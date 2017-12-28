В мире
28 Декабря 2017 15:05
Опубликовано фото предполагаемого террориста в супермаркете Петербурга
Агентство "Росбалт" опубликовало фото подозреваемого во взрыве в супермаркете Санкт-Петербурга. Устройство сдетанировало накануне в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте. Взрыв уже официально признали терактом. Об этом заявил президент Владимир Путин. По предварительным данным Следственного комитета страны, причина происшествия -- самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.
Пострадали 13 человек, 5 остаются в больницах. Как сообщает белорусский МИД, наших граждан среди пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело. Момент закладки устройства в камеру хранения попал на видео. Предполагаемый организатор заходит в супермаркет под видом покупателя и оставляет в камере хранения объемный рюкзак.
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