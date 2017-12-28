Главная>>В мире>>Опубликовано фото предполагаемого террориста в супермаркете Петербурга
В мире
RSS
Опубликовано фото предполагаемого террориста в супермаркете Петербурга
Скачать Поделиться

28 Декабря 2017 15:05

Опубликовано фото предполагаемого террориста в супермаркете Петербурга

Агентство "Росбалт" опубликовало фото подозреваемого во взрыве в супермаркете Санкт-Петербурга. Устройство сдетанировало накануне в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте. Взрыв уже официально признали терактом. Об этом заявил президент Владимир Путин. По предварительным данным Следственного комитета страны, причина происшествия -- самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

Пострадали 13 человек, 5 остаются в больницах. Как сообщает белорусский МИД, наших граждан среди пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело. Момент закладки устройства в камеру хранения попал на видео. Предполагаемый организатор заходит в супермаркет под видом покупателя и оставляет в камере хранения объемный рюкзак.

  

Другие новости

Чикаго замерзает Чыкага замярзае 28.12.2017 15:11 / В мире Чикаго замерзает
Серия терактов в Кабуле Серыя тэрактаў у Кабуле 28.12.2017 12:06 / В мире Серия терактов в Кабуле

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =