Операция по спасению юных футболистов в Таиланде успешно завершилась

Операция по спасению юных футболистов в Таиланде, за которой следил весь мир, успешно завершилась.

Все 12 подростков и их тренер, которые 23 июня попали в подземную ловушку пещеры, освобождены. В спасении принимали участие как местные, так и зарубежные специалисты: дайверы, медики, инженеры, профессиональные спасатели и волонтеры. План готовили тщательно. Операцию провели в три этапа.

Впереди у спасенных ребят период реабилитации. Медики отмечают, что благодаря спортивной подготовке они перенесли долгое заточение достойно. Правда, юным футболистам из Таиланда запретили лететь на финал чемпионата мира по футболу. Напомним, ранее на итоговый матч школьников пригласил глава ФИФА. Каждому из подростков на неделю придется задержаться в клинике. Есть признаки наличия у детей легочной инфекции. Сам пещерный комплекс власти решили на некоторое время закрыть для посетителей, чтобы установить здесь системы безопасности. Кстати, в Таиланд уже прибыла съемочная группа из Голливуда в надежде заложить сюжет для фильма, основанного на истории спасения детей из пещеры.