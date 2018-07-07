Операция по спасению школьников Таиланда затягивается

Застрявшие в тайской пещере школьники и их футбольный тренер проведут под землей еще как минимум два дня. Это время необходимо спасателям на разработку безопасного плана эвакуации. Напомню, руководство штаба операции посчитало, что вызволение пленников подводным путем с использованием аквалангов является опасным. Ведь накануне под водой погиб один из сотрудников спасательных служб. Напомню, ранее запертые дети написали письмо родителям и учителям. В нем говорится, что все ребята здоровы. Каждый мальчик своим почерком написал несколько строк о своем состоянии. К месту ЧП направляются специалисты основателя компании Space-X.

Сам Илон Маск рассказал о разработке механизмов для спасения детей из пещеры в Таиланде. Как он отметил в своем "Твиттере", обсуждается механизм аварийно-спасательной капсулы, которая могла бы быть достаточно безопасной для попытки провести эвакуацию. А также ведутся работы над созданием надувной трубы с воздушными шлюзами.

"Вероятности того, что этот вариант сработает, мало, учитывая сложность рельефа. Однако, если все получится, будет превосходно", - отмечает Маск.