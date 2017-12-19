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Перекрыт очередной канал наркотрафика из России в Беларусь
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18 Декабря 2017 12:09

Перекрыт очередной канал наркотрафика из России в Беларусь

Оперативники минского наркоконтроля  перекрыли очередной канал наркотрафика из России в Беларусь. Задержана 24-летняя девушка и ее молодой человек, который ей помогал заниматься нелегальным бизнесом. Когда девушка привозила наркотики, дилеры расфасовывали и продавали их по системе закладок.

Во время спецоперации оперативники нашли места закладок не только в Минске, но и в столичном и гомельском регионах.

  

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