Перекрыт очередной канал наркотрафика из России в Беларусь

18 Декабря 2017 12:09

Оперативники минского наркоконтроля перекрыли очередной канал наркотрафика из России в Беларусь. Задержана 24-летняя девушка и ее молодой человек, который ей помогал заниматься нелегальным бизнесом. Когда девушка привозила наркотики, дилеры расфасовывали и продавали их по системе закладок.

Во время спецоперации оперативники нашли места закладок не только в Минске, но и в столичном и гомельском регионах.