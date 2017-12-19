Главная>>В мире>>ООН заявляет о росте числа мигрантов в мире
В мире
RSS
ООН заявляет о росте числа мигрантов в мире
Скачать Поделиться

19 Декабря 2017 09:04

ООН заявляет о росте числа мигрантов в мире

Их общее количество за последние 17 лет увеличилось на 49 процентов. Мигрантами являются более 258 миллионов человек. Из них 26 миллионов - беженцы. Самое большое количество мигрантов проживает в США. Далее следуют Саудовская Аравия, Германия и Россия. На глобальном уровне значительную часть мигрантов составляют выходцы из России, Китая, Бангладеш, Сирии, Пакистана и Украины.

  

Другие новости

Беспорядки в Аргентине Беспарадкі ў Аргенціне 19.12.2017 08:05 / В мире Беспорядки в Аргентине

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =