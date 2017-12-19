ООН заявляет о росте числа мигрантов в мире

19 Декабря 2017 09:04

Их общее количество за последние 17 лет увеличилось на 49 процентов. Мигрантами являются более 258 миллионов человек. Из них 26 миллионов - беженцы. Самое большое количество мигрантов проживает в США. Далее следуют Саудовская Аравия, Германия и Россия. На глобальном уровне значительную часть мигрантов составляют выходцы из России, Китая, Бангладеш, Сирии, Пакистана и Украины.