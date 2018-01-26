В ООН призвали все страны соблюдать олимпийское перемирие во время зимних Олимпийских игр

27 Января 2018 12:07

Председатель Генассамблеи ООН Мирослав Лайчак обратился с призывом ко всем странам соблюдать олимпийское перемирие во время зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. И использовать его как возможность урегулировать разногласия. По его мнению, в деле поощрения мира и воплощения олимпийских идеалов важнейшую роль играют именно спортсмены.