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В ООН призвали все страны соблюдать олимпийское перемирие во время зимних Олимпийских игр
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27 Января 2018 12:07

В ООН призвали все страны соблюдать олимпийское перемирие во время зимних Олимпийских игр

Председатель Генассамблеи ООН Мирослав Лайчак обратился с призывом ко всем странам соблюдать олимпийское перемирие во время зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. И использовать его как возможность урегулировать разногласия. По его мнению, в деле поощрения мира и воплощения олимпийских идеалов важнейшую роль играют именно спортсмены. 

  

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