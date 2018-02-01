1 Февраля 2018 12:14

ООН назвала конфликт на востоке Украины одним из самых кровопролитных в Европе со времен Второй мировой войны. Об этом говорится в докладе Управления по координации гуманитарных вопросов. Прошлый год стал "одним из самых смертоносных". По оценкам ООН, за 2017-й в регионе были убиты 105 человек, еще 486 получили ранения. В том числе мирные жители. Местные попадают под перекрестный огонь и подрываются на минах.

Рост напряженности в зоне конфликта в Донбассе констатировала накануне и контактная группа. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик отметил, что число нарушений "режима прекращения огня" увеличилось в последние дни.