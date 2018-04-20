ООН нацелена на скорейшее расследование применения химоружия в Сирии

21 Апреля 2018 09:09

Об этом по итогам встреч в Москве заявил спецпосланник Генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. В то же время он призвал ОЗХО как можно скорее выполнить свою миссию в сирийской Думе.

Задержки с доступом экспертов к месту событий объясняли проблемами с безопасностью: была обстреляна группа, которая обеспечивает охрану миссии. Спецпосланник ООН раскритиковал США и их союзников за удары по позициям сирийской армии. По словам де Мистуры, такие операции не способствуют мирному процессу в арабской республике.