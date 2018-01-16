Олимпийские игры в Пхенчхане могут стать новой вехой в отношениях между Северной и Южной Кореей

15 Января 2018 21:05

Предстоящая Олимпиада в Пхенчхане интересна и c политической точки зрения. Игры могут стать новой вехой в отношениях между Северной Кореей и Южной. С начала месяца страны ведут исторические переговоры. В том числе и об участии в первенстве спортсменов из КНДР. Ночью состоялась очередная межкорейская встреча. По ее итогам стало известно, что Пхеньян отправит на Олимпиаду и свой оркестр - 140 музыкантов выступят в Сеуле и городе Каннын. Кроме того, официальный Сеул заявил о готовности приостановить действие некоторых санкций в отношении КНДР на время Олимпиады. Напомним, ситуация на Корейском полуострове обострилась в прошлом году после испытания Северной Кореей баллистических ракет, способных достичь территории США. Однако в новогоднем обращении лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о готовности снизить напряженность в регионе.