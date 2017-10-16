Окончательные результаты выборов президента Кыргызстана огласят до конца недели

16 Октября 2017 19:06

На выборах президента в Кыргызстане, по предварительным данным, побеждает кандидат от правящей партии Сооронбай Жээнбеков. Экс-премьер набирает почти 55 % голосов, значительно опережая ближайшего соперника. Центризбирком обработал бюллетени почти со всех избирательных участков внутри страны. Ждут еще данные из-за рубежа, но цифры уже сильно не изменятся. Окончательные результаты огласят до конца недели. Всего свой выбор сделали миллион 557 тысяч избирателей.