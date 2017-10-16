В мире
16 Октября 2017 19:06
Окончательные результаты выборов президента Кыргызстана огласят до конца недели
На выборах президента в Кыргызстане, по предварительным данным, побеждает кандидат от правящей партии Сооронбай Жээнбеков. Экс-премьер набирает почти 55 % голосов, значительно опережая ближайшего соперника. Центризбирком обработал бюллетени почти со всех избирательных участков внутри страны. Ждут еще данные из-за рубежа, но цифры уже сильно не изменятся. Окончательные результаты огласят до конца недели. Всего свой выбор сделали миллион 557 тысяч избирателей.
Другие новости
16.10.2017 19:07 / В мире В Австрии подводят итоги парламентских выборов
16.10.2017 19:05 / В мире Правительство Испании выдвинуло очередной ультиматум
16.10.2017 19:00 / В мире Президент России подписал указ о введении ограничений против Северной Кореи
16.10.2017 17:12 / В мире Телескоп "Хаббл" сделал фотографии двух галактик, слившихся в единое целое
16.10.2017 17:10 / В мире Варшава намерена отказаться от кредитной линии МВФ в размере 9 миллиардов долларов
16.10.2017 17:00 / В мире В Тулузе проходит международный конгресс Ассоциации участников космических полетов
16.10.2017 15:06 / В мире В Испании и Португалии растет число жертв лесных пожаров
16.10.2017 15:02 / В мире Мадрид дал Барселоне время до 19 октября
16.10.2017 13:05 / В мире На досрочных парламентских выборах в Австрии побеждают консерваторы
16.10.2017 13:04 / В мире Второго тура на президентских выборах в Кыргызстане не будет
16.10.2017 12:05 / В мире Взрыв на нефтяной платформе в американской Луизиане
16.10.2017 12:03 / В мире Каталония в подвешенном состоянии
16.10.2017 12:03 / В мире Глава Каталонии попросил испанского премьер-министра о встрече
16.10.2017 09:04 / В мире В лесных пожарах в испанской Галисии погибли два человека
16.10.2017 09:03 / В мире На юг Китая обрушился тайфун "Ханун"
16.10.2017 09:01 / В мире Ларри Флинт предложил 10 миллионов долларов за компромат на Дональда Трампа
16.10.2017 08:05 / В мире Власти Калифорнии побеждают огонь
16.10.2017 08:04 / В мире В списке жертв взрыва в Могадишо уже 276 человек