26 Апреля 2018 08:01
Окончательное решение по иранскому атому Дональд Трамп озвучит 12 мая
Президент США Дональд Трамп примет решение выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана. Об этом заявил лидер Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Вашингтоне, в ходе которой лидер подвел итоги своего официального трехдневного визита в США. По словам Главы Франции, Трамп отделается от этой сделки по внутренним причинам. Тем не менее, Париж будет настаивать на разработке нового, более широкого соглашения по Ирану.
Эммануэль Макрон, президент Франции:
"Я не знаю, каким будет американское решение, но рациональный анализ всех заявлений президента Трампа не позволяет мне думать, что он все сделает для того, чтобы оставаться в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана".
Напомним, окончательное решение по иранскому атому Дональд Трамп озвучит 12 мая.
Тем временем стало известно, что с визитом к американскому президенту направляется немецкий канцлер. Поездка Ангелы Меркель носит рабочий характер и продлится всего один день. Известно, что "железную леди" будет сопровождать вице-канцлер Олаф Шольц. Стороны обсудят тарифы на сталь и алюминий, которые Вашингтон намерен ввести в действие уже 1 мая. Не исключено, что Меркель попытается обсудить с Трампом и иранскую ядерную проблематику.