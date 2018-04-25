26 Апреля 2018 08:01

Президент США Дональд Трамп примет решение выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана. Об этом заявил лидер Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Вашингтоне, в ходе которой лидер подвел итоги своего официального трехдневного визита в США. По словам Главы Франции, Трамп отделается от этой сделки по внутренним причинам. Тем не менее, Париж будет настаивать на разработке нового, более широкого соглашения по Ирану.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Я не знаю, каким будет американское решение, но рациональный анализ всех заявлений президента Трампа не позволяет мне думать, что он все сделает для того, чтобы оставаться в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана".

Напомним, окончательное решение по иранскому атому Дональд Трамп озвучит 12 мая.

Тем временем стало известно, что с визитом к американскому президенту направляется немецкий канцлер. Поездка Ангелы Меркель носит рабочий характер и продлится всего один день. Известно, что "железную леди" будет сопровождать вице-канцлер Олаф Шольц. Стороны обсудят тарифы на сталь и алюминий, которые Вашингтон намерен ввести в действие уже 1 мая. Не исключено, что Меркель попытается обсудить с Трампом и иранскую ядерную проблематику.