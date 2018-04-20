Главная>>В мире>>Около пяти тысяч американских подростков вышли в Нью-Йорке на митинг против насилия в школах
В мире
RSS
Около пяти тысяч американских подростков вышли в Нью-Йорке на митинг против насилия в школах
Скачать Поделиться

21 Апреля 2018 09:07

Около пяти тысяч американских подростков вышли в Нью-Йорке на митинг против насилия в школах

Они требуют ужесточить требования к хранению и продаже оружия. На акции были объявлены 13 секунд молчания в память о 13-ти жертвах трагедии, которая произошла почти 20 лет назад в школе "Колумбайн" (штат Колорадо). Тогда два старшеклассника убили 12 учеников и учителя, а потом покончили с собой. Акция протеста накануне прошла и в школе города Паркленд (штат Флорида), где 14 февраля бывший учащийся Николас Круз убил 17 и ранил 15 человек.

 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =