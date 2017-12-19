Около 80 тысяч индонезийцев протестуют против решения Трампа по Иерусалиму

17 Декабря 2017 12:01

Многотысячная толпа собралась у башни национального монумента независимости. Полицейские говорят, что ситуация остается спокойной и безопасной.

Менее чем в 100 метрах от монумента находится посольство США в Джакарте, у здания которого за минувшую неделю уже прошло несколько акций протеста.