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Около 80 тысяч индонезийцев протестуют против решения Трампа по Иерусалиму
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17 Декабря 2017 12:01

Около 80 тысяч индонезийцев протестуют против решения Трампа по Иерусалиму

Многотысячная толпа собралась у башни национального монумента независимости. Полицейские говорят, что ситуация остается спокойной и безопасной.

Менее чем в 100 метрах от монумента находится посольство США в Джакарте, у здания которого за минувшую неделю уже прошло несколько акций протеста.

  

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