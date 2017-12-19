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Около 170 авиарейсов отменены в аэропорту Франкфурта-на-Майне
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18 Декабря 2017 13:07

Около 170 авиарейсов отменены в аэропорту Франкфурта-на-Майне

Снегопады парализовали работу аэропорта одной из крупнейших авиагаваней Европы - Франкфурт-на-Майне. К этой минуте отменены около 170 авиарейсов. Это касается внутренних и международных вылетов. Многие из них перенаправили в соседние аэропорты.

  

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