В мире
10 Января 2018 13:05
Около 13-ти тысяч человек оказались отрезаны от большой земли на горнолыжном курорте в Швейцарии
Около 13-ти тысяч человек оказались отрезаны от большой земли на горнолыжном курорте в Швейцарии, а английский лыжник пропал без вести во французских Альпах из-за мощного снегопада. В департаменте Савойя и в Швейцарии за несколько суток снежный покров составляет около двух метров. Власти рекомендуют отказаться от пеших прогулок. Как никогда высок риск схода лавин. В Италии многие высокогорные деревни также заблокированы снежными завалами.
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