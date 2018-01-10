10 Января 2018 13:05

Около 13-ти тысяч человек оказались отрезаны от большой земли на горнолыжном курорте в Швейцарии, а английский лыжник пропал без вести во французских Альпах из-за мощного снегопада. В департаменте Савойя и в Швейцарии за несколько суток снежный покров составляет около двух метров. Власти рекомендуют отказаться от пеших прогулок. Как никогда высок риск схода лавин. В Италии многие высокогорные деревни также заблокированы снежными завалами.