Огромный астероид пролетел мимо Земли

12 Октября 2017 13:15

Пролетел мимо. Огромный астероид сегодня максимально приблизился к Земле. Его размер был, по оценкам ученых, вдвое больше, чем знаменитого Челябинского метеорита. Он пронесся над Антарктикой на высоте 42 тысячи километров. Это примерно одна десятая расстояния до Луны.