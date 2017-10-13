Главная>>В мире>>Огромный астероид пролетел мимо Земли
В мире
RSS
Огромный астероид пролетел мимо Земли
Скачать Поделиться

12 Октября 2017 13:15

Огромный астероид пролетел мимо Земли

Пролетел мимо. Огромный астероид сегодня максимально приблизился к Земле. Его размер был, по оценкам ученых, вдвое больше, чем знаменитого Челябинского метеорита. Он пронесся над Антарктикой на высоте 42 тысячи километров. Это примерно одна десятая расстояния до Луны.

  

Другие новости

Пра надвор'е Пра надвор'е 13.10.2017 21:50 / В мире Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =