Ограбление по-американски в Хьюстоне

10 Января 2018 08:15

Вооруженный грабитель ворвался в магазин и потребовал отдать ему деньги. Продавец отказалась, и вор решил сам взять купюры из кассы. Заминкой воспользовались посетители и продавец, которые выскочили на улицу и заперли преступника. Вор понял, что из ловушки не выбраться, не помог даже выстрел в замок. Его задержала полиция.