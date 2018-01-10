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Ограбление по-американски в Хьюстоне
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10 Января 2018 08:15

Ограбление по-американски в Хьюстоне

Вооруженный грабитель ворвался в магазин и потребовал отдать ему деньги. Продавец отказалась, и вор решил сам взять купюры из кассы. Заминкой воспользовались посетители и продавец, которые выскочили на улицу и заперли преступника. Вор понял, что из ловушки не выбраться, не помог даже выстрел в замок. Его задержала полиция.

  

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