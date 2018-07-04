Очередное загадочное отравление в Солсбери

Двух человек госпитализировали после того, как они потеряли сознание «под воздействием неизвестного вещества». 40-летние мужчина и женщина были обнаружены без сознания. По предварительной версии, пара могла получить наркотическое отравление.

Однако проведенные анализы не позволили установить тип вещества, которым отравились эти люди.

Места, которые посещали пострадавшие, оцеплены. Российские политики, вспомнив скандальное дело Скрипалей, выступают с комментариями. Если Лондон и сейчас попытается заговорить о причастности к отравлению Москвы, это будет уже просто смешно.