Очередная отставка в Великобритании на фоне секс-скандала

21 Декабря 2017 07:09

Заместитель Терезы Мэй Дамиан Грин покинул свой пост. Премьер попросила Грина уйти в отставку после внутреннего расследования, которое выявило, что он давал ложные показания по поводу порнографических изображений на своем компьютере. Также оказались правдой слова журналистки Кейт Молтби, которая обвинила политика в сексуальных домогательствах. К слову, это уже третья скандальная отставка в британском кабинете за последние два месяца. Ранее правительство покинули министр обороны Майкл Фэллон и министр по международному развитию Прити Пател.