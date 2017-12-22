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Очередная отставка в Великобритании на фоне секс-скандала
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21 Декабря 2017 07:09

Очередная отставка в Великобритании на фоне секс-скандала

Заместитель Терезы Мэй Дамиан Грин покинул свой пост. Премьер попросила Грина уйти в отставку после внутреннего расследования, которое выявило, что он давал ложные показания по поводу порнографических изображений на своем компьютере. Также оказались правдой слова журналистки Кейт Молтби, которая обвинила политика в сексуальных домогательствах. К слову, это уже третья скандальная отставка в британском кабинете за последние два месяца. Ранее правительство покинули министр обороны Майкл Фэллон и министр по международному развитию Прити Пател. 

  

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