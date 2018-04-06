Обрушение шахты в грузинском Ткибули

5 Апреля 2018 13:03

Срочные сообщения в эти минуты поступают из Грузии. По меньшей мере шесть человек погибли в результате обрушения шахты в городе Ткибули. Еще трое пострадали. Трагедия произошла в районе шахты имени Менделя. В шахте деформировалась стена, это привело к обрушению свода.