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Обрушение шахты в грузинском Ткибули
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5 Апреля 2018 13:03

Обрушение шахты в грузинском Ткибули

Срочные сообщения в эти минуты поступают из Грузии. По меньшей мере шесть человек погибли в результате обрушения шахты в городе Ткибули. Еще трое пострадали. Трагедия произошла в районе шахты имени Менделя. В шахте деформировалась стена, это привело к обрушению свода.

  

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