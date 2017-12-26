В Свято-Даниловом монастыре лидеры ДНР и ЛНР встречались с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом

25 Декабря 2017 21:14

О новой надежде на мир в Украине, а именно о рождественском перемирии было заявлено по итогам последних в этом году переговоров трехсторонней контактной группы в Минске. Сегодня стало известно, что обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР произойдет через два дня. Украинские власти эту дату уже подтвердили. Последний обмен, напомним, состоялся год назад. О договоренности провести обмен заявили в Москве. В Свято-Даниловом монастыре лидеры самопровозглашенных ДНР и ЛНР встречались с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Формула обмена 306 на 74. Место и время его проведения, как ожидается, будут объявлены утром 27 декабря.