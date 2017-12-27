Обмен пленными между Киевом и ЛНР завершен

27 Декабря 2017 17:02

Руководитель группы Луганской Народной Республики по обмену пленными Ольга Кобцева сообщила, что Киев передал им 75 заложников. Однако в ходе обмена два человека отказались возвращаться в ЛНР. Ополченцы в свою очередь вернули 16 пленных. Напомним, ранее Украина собиралась передать 306 человек в обмен на 74.