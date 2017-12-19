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"Нью-Йорк Таймс" считают партию Дмитрия Хворостовского в "Риголетто" одной из лучших в 2017
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16 Декабря 2017 15:10

"Нью-Йорк Таймс" считают партию Дмитрия Хворостовского в "Риголетто" одной из лучших в 2017

Американская газета "Нью-Йорк Таймс" признала запись оперы Джузеппе Верди "Риголетто", где главную партию исполнил Дмитрий Хворостовский, одной из лучших классических записей в 2017 году. Выступление российского баритона издание называет поистине впечатляющим, а аудиозапись захватывающей и проникновенной. Напомню, Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября. Последние годы жизни оперный певец боролся с раком мозга. 

  

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