"Нью-Йорк Таймс" считают партию Дмитрия Хворостовского в "Риголетто" одной из лучших в 2017

16 Декабря 2017 15:10

Американская газета "Нью-Йорк Таймс" признала запись оперы Джузеппе Верди "Риголетто", где главную партию исполнил Дмитрий Хворостовский, одной из лучших классических записей в 2017 году. Выступление российского баритона издание называет поистине впечатляющим, а аудиозапись захватывающей и проникновенной. Напомню, Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября. Последние годы жизни оперный певец боролся с раком мозга.