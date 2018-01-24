Новый виток в скандале с допуском россиян на Олимпийские игры в Пхенчхане

23 Января 2018 21:09

Международный олимпийский комитет оглашает списки тех, кому функционеры разрешили участвовать в главном зимнем старте четырехлетия - среди них не оказалось большинства лидеров наших восточных соседей, а в биатлоне отправиться в Пхенчхан разрешили и вовсе всего трем стреляющим лыжникам. Союз биатлонистов России уже заявил, что, если ситуация не изменится, команда в полном составе готова отказаться от участия в главном зимнем страте четырехлетия. Не выступит в Южной Корее и шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, хоккеисты Ничушкин и Плотников. Почти вся сборная по конькам пропустит Олимпиаду. Соответствующие апелляции поданы в Спортивный арбитражный суд, но вопрос, что делать россиянам, которые будут выступать на Играх без своего флага и гимна, стал еще острее. За событиями вокруг скандала следит в Москве Дарья Белоусова- Петровская.

Нужно ли России ехать на зимнюю Олимпиаду - этот вопрос снова в центре внимания. Как известно, Международный олимпийский комитет разрешил выступать в Пхенчхане всем российским спортсменам, которые ранее не были замешаны в допинг-скандалах. Но, как стало известно сегодня, в список "невыездных" на Олимпиаду попали и совершенно чистые спортсмены.

Так, в немилости МОК оказались ведущие российские фигуристы, конькобежцы, хоккеисты и биатлонисты. Все те, кто ранее не значился в черном списке Макларена. А это известные на весь мир имена, которые шли на золото Олимпиады. По сути, после такого решения Россия лишается в Пхенчхане ключевых атлетов и практически 80 процентов всей сборной.

Так, в последний момент на Олимпиаду не взяли олимпийского чемпиона в биатлоне Антона Шипулина, двукратного чемпиона мира в лыжных гонках Сергея Устюгова, шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана. Олимпиаду пропустит практически вся сборная России по конькобежному спорту. Также комиссия МОК добралась до российских хоккеистов и фигуристов. Депутаты Госдумы объясняют такое решение Международного олимпийского комитета психологическим давлением на всю страну. Тем более, накануне президентских выборов.

В этой ситуации не остается в стороне и Дмитрий Губерниев. Известный российский телекомментатор в своем "Инстаграме" остро высказался на последнее решение МОК.

Сегодня Олимпийский комитет России направил в адрес МОК официальное письмо с запросом конкретных причин, почему лидеры не включены в список потенциальных участников Олимпийских игр. Окончательные фамилии российских спортсменов, которые выступят в Пхенчхане, станут известны в конце января.