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Новый вид платежа может грозить интернет-гигантам
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2 Января 2018 21:07

Новый вид платежа может грозить интернет-гигантам

Британские власти назвали его налогом "на бездействие". Многомиллионные сборы планируется вводить в том случае, если компании откажутся помочь властям в борьбе с террористической угрозой. Министр безопасности Великобритании назвал интернет-магнатов "безжалостными спекулянтами", которые ставят свою прибыль выше общественных интересов. Такая реакция вызвана отсутствием какой-либо помощи со стороны корпораций, работающих в интернет-сфере, по идентификации террористов при расследовании громких дел.
  

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