Новый сексуальный скандал в США

12 Января 2018 09:04

В неподобающем поведении по отношению к женщинам уличили звезду Голливуда Джеймса Франко. Пять девушек, которые учились у него в актерской школе, написали на своих страницах в социальных сетях, что Франко якобы принуждал их сниматься в откровенных сценах. При этом девушки решили не отказываться, решив, что это поможет их карьерному росту в киноиндустрии. Джеймс Франко уже выступил с опровержением слухов.