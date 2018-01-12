В мире
12 Января 2018 09:04
Новый сексуальный скандал в США
В неподобающем поведении по отношению к женщинам уличили звезду Голливуда Джеймса Франко. Пять девушек, которые учились у него в актерской школе, написали на своих страницах в социальных сетях, что Франко якобы принуждал их сниматься в откровенных сценах. При этом девушки решили не отказываться, решив, что это поможет их карьерному росту в киноиндустрии. Джеймс Франко уже выступил с опровержением слухов.
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