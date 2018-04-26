Новый саркофаг над четвертым блоком ЧАЭС введут в эксплуатацию в декабре

26 Апреля 2018 19:03

Сегодня об этом заявил президент Украины в Чернобыле на мероприятии, посвященном 32-й годовщине трагедии. По словам Петра Порошенко, завершаются работы по монтажу оборудования и систем. По замыслу проектировщиков, новая постройка в форме гигантской арки накроет устаревший саркофаг и сможет обеспечить радиационную безопасность объекта как минимум на сто лет. В ближайших планах также демонтаж первого "Укрытия", а также конструкций реактора.