Главная>>В мире>>Новый саркофаг над четвертым блоком ЧАЭС введут в эксплуатацию в декабре
В мире
RSS
Новый саркофаг над четвертым блоком ЧАЭС введут в эксплуатацию в декабре
Скачать Поделиться

26 Апреля 2018 19:03

Новый саркофаг над четвертым блоком ЧАЭС введут в эксплуатацию в декабре

Сегодня об этом заявил президент Украины в Чернобыле на мероприятии, посвященном 32-й годовщине трагедии. По словам Петра Порошенко, завершаются работы по монтажу оборудования и систем. По замыслу проектировщиков, новая постройка в форме гигантской арки накроет устаревший саркофаг и сможет обеспечить радиационную безопасность объекта как минимум на сто лет. В ближайших планах также демонтаж первого "Укрытия", а также конструкций реактора.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =