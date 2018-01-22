Новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы избран Микеле Николетти

22 Января 2018 19:02

Итальянский политик был единственным, кто баллотировался на пост спикера ассамблеи. Николетти будет возглавлять ПАСЕ год, после чего сможет баллотироваться на еще один годичный срок. В своей речи новый председатель отметил важность межпарламентского диалога со всеми странами. Он также пообещал "открыто осуждать любые нарушения прав человека в любой части нашего континента какой-либо властью".