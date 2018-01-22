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Новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы избран Микеле Николетти
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22 Января 2018 19:02

Новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы избран Микеле Николетти

Итальянский политик был единственным, кто баллотировался на пост спикера ассамблеи. Николетти будет возглавлять ПАСЕ год, после чего сможет баллотироваться на еще один годичный срок. В своей речи новый председатель отметил важность межпарламентского диалога со всеми странами. Он также пообещал "открыто осуждать любые нарушения прав человека в любой части нашего континента какой-либо властью".
  

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