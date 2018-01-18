Новые подробности утренней трагедии в Казахстане

18 Января 2018 21:06

Все новыми подробностями обрастает утренняя трагедия в Казахстане. Пассажиры сгоревшего автобуса не смогли выбраться, поскольку боковая дверь оказалась заблокированной.

В Департаменте внутренних дел области допускают, что в автобусе могли перевозить большое количество топлива, чтобы не заправляться на АЗС по дороге. Поэтому после возгорания предположительно неисправной проводки машина буквально вспыхнула. Напомним, сегодня в автобусе в Актюбинской области погибли 52 человека. Предположительно, машина загорелась на полном ходу. Всего в переполненном "Икарусе" находилось 57 человек.

Эксперты по трудовой миграции полагают, что погибшие и пострадавшие направлялись в Россию на заработки.

По имеющимся данным, у сгоревшего автобуса срок техосмотра истек почти два года назад, отсутствует и лицензия на перевозку пассажиров. По факту ЧП прокуратура Казахстана завела уголовное дело.