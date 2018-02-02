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Новые подробности стрельбы в итальянском городе Мачерата
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4 Февраля 2018 12:01

Новые подробности стрельбы в итальянском городе Мачерата

Стало известно, что ранения накануне получили 7 выходцев из стран Африки. Их жизни сейчас вне опасности. Стрелок - 28-летний итальянец Лука Траяни - сторонник националистической партии "Лига Севера".

По данным МВД Италии, он действовал в одиночку и открыл огонь из-за расовой ненависти. Не исключено, что это была месть за убийство 18-летней итальянки мигрантом из Нигерии. 

  

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