В мире
4 Февраля 2018 12:01
Новые подробности стрельбы в итальянском городе Мачерата
Стало известно, что ранения накануне получили 7 выходцев из стран Африки. Их жизни сейчас вне опасности. Стрелок - 28-летний итальянец Лука Траяни - сторонник националистической партии "Лига Севера".
По данным МВД Италии, он действовал в одиночку и открыл огонь из-за расовой ненависти. Не исключено, что это была месть за убийство 18-летней итальянки мигрантом из Нигерии.
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