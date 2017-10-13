13 Октября 2017 08:02

Грубые просчеты полиции и служб безопасности. Новые подробности расследования теракта на Рождественской ярмарке в Берлине. Полиция упустила целую череду возможностей арестовать и депортировать тунисца Аниса Амри, который на площади Брайтшайдплац задавил на грузовике 12 человек. Было давно известно, что мужчина придерживался исламистских взглядов. За ним велось наблюдение, и его могли арестовать еще до теракта за распространение наркотиков.