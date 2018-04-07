Новые подробности по делу Скрипаля

7 Апреля 2018 12:03

Племяннице бывшего шпиона ГРУ Виктории отказали в визе в Великобританию. Она сообщила о намерении отправиться в королевство после того, как в сознание пришла дочь Сергея Скрипаля Юлия. Женщина собиралась забрать родственницу в Россию. Но, по ее словам, после одного телефонного разговора в начале недели выйти на связь со своей двоюродной сестрой ей больше не удалось.