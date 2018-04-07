Главная>>В мире>>Новые подробности по делу Скрипаля
В мире
RSS
Новые подробности по делу Скрипаля
Скачать Поделиться

7 Апреля 2018 12:03

Новые подробности по делу Скрипаля

Племяннице бывшего шпиона ГРУ Виктории отказали в визе в Великобританию. Она сообщила о намерении отправиться в королевство после того, как в сознание пришла дочь Сергея Скрипаля Юлия. Женщина собиралась забрать родственницу в Россию. Но, по ее словам, после одного телефонного разговора в начале недели выйти на связь со своей двоюродной сестрой ей больше не удалось.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =