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Новые подробности о вооруженном нападении на церковь вблизи Каира
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29 Декабря 2017 17:09

Новые подробности о вооруженном нападении на церковь вблизи Каира

Стрелок ликвидирован. Но свидетели уверяют, что нападавших было двое. Местные СМИ пишут о 10 жертвах. И среди них есть полицейские. Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.

  

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