Новые подробности о вооруженном нападении на церковь вблизи Каира

29 Декабря 2017 17:09

Стрелок ликвидирован. Но свидетели уверяют, что нападавших было двое. Местные СМИ пишут о 10 жертвах. И среди них есть полицейские. Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.