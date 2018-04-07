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Новые подробности наезда автомобиля на людей в Мюнстере
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8 Апреля 2018 12:07

Новые подробности наезда автомобиля на людей в Мюнстере

Стали известны новые подробности наезда автомобиля на людей в Мюнстере. Полиция в квартире водителя фургона, протаранившего на улице посетителей кафе, обнаружила непригодный к использованию автомат Калашникова и пиротехнические изделия. Сведений о возможном мотиве преступления до сих пор нет. Напомним, в результате инцидента накануне погибло 3 человека, в том числе злоумышленник, около 20 пострадали. Известно, что у него психические отклонения.

 

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