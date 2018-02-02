Новую ядерную доктрину представили в США

3 Февраля 2018 12:01

Согласно ей, Штаты привержены полному уничтожению химического и биологического оружия, а в перспективе и ядерного. Однако, его использование возможно при чрезвычайных обстоятельствах и даже в случае неядерной опасности стране и ее союзникам. Непредсказуемой угрозой для США названа Северная Корея. В Пентагоне отмечают, что Америка не хочет применять ядерное оружие, но и отказываться от него не собирается.

Патрик Шанахан, заместитель главы Пентагона:

"Никакие из рекомендаций доктрины не требуют создания новых ядерных боеголовок и расширения нашего ядерного арсенала. Более того, ядерная доктрина содержит рекомендации к поддержанию эффективности нашего сдерживания. В том числе это подразумевает снижение мощности боезарядов боеголовок ракет, размещенных на подводных лодках, а также размещение крылатых ракет морского базирования".

Отдельные главы доктрины посвящены России, Китаю и ядерной программе Ирана.