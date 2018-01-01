Новогодний марафон прошел по планете

1 Января 2018 15:03

Новый год встретили и практически во всем мире. Из-за разных часовых поясов кто-то раньше, кто-то позже.

Новогодний марафон начался на планете накануне - в час дня по минскому времени. Первыми бокалы с шампанским подняли жители острова Киритимати в Тихом океане. А вот их соседи из американского Самоа и Ниуэ встретили Новый год последними на планете - сегодня в районе полудня.

Один из самых красочных и дорогих новогодних салютов традиционно устраивают в Сиднее у здания оперы. Огненная феерия длится около 15-ти минут.

Праздник в Дубае в очередной раз признали самым масштабным и зрелищным. Заменившее традиционный салют лазерное шоу у самого высокого сооружения в мире - башни Бурдж Халифа - попало в Книгу рекордов Гиннесса. В течение почти 10-ти минут тысячи зрителей наблюдали невероятные лазерные проекции, которые сопровождались музыкой.

Самая романтичная обстановка царила этой ночью, конечно же, в Париже. Здесь тысячи влюбленных по традиции встречали первые мгновения 2018-го поцелуями.