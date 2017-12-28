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Новогодний фейерверк в Бразилии посетят около 3 миллионов человек
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28 Декабря 2017 07:10

Новогодний фейерверк в Бразилии посетят около 3 миллионов человек

Такой прогноз делают власти Рио-де-Жанейро. На пляже Копакабана будет организован масштабный флешмоб - гостям праздника предложат обнять друг друга. На этот раз продолжительность традиционного светового шоу будет увеличена до 17-ти минут. Для фейерверка будет использовано 25 тонн пиротехники.

  

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