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Новое видео трагедии в "Зимней вишне" опубликовал Следственный комитет России
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3 Апреля 2018 17:01

Новое видео трагедии в "Зимней вишне" опубликовал Следственный комитет России

На кадрах первые секунды пожара. В торговом центре гаснет свет, люди в панике пытаются покинуть здание.

Новые данные и у Росгвардии. Охрана комплекса работала незаконно, у сотрудников не было ни навыков, ни экипировки для оказания услуг по профилактике пожаров.

  

Теги: Трагедия в Кемерове

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