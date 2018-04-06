Новое видео трагедии в "Зимней вишне" опубликовал Следственный комитет России

3 Апреля 2018 17:01

На кадрах первые секунды пожара. В торговом центре гаснет свет, люди в панике пытаются покинуть здание.

Новые данные и у Росгвардии. Охрана комплекса работала незаконно, у сотрудников не было ни навыков, ни экипировки для оказания услуг по профилактике пожаров.