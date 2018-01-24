Новое извержение вулкана Майон на Филиппинах

24 Января 2018 08:08

Огненная гора резко активизировалась. Столбы пепла поднимается на высоту около 5 километров. Из региона эвакуированы 56 тысяч человек - помогает полиция и армия. Открыты 46 центров временного размещения. Самолетам гражданской авиации рекомендуется избегать полетов возле вулкана, а местным жителям – выходить на улицу без масок. В школах остановили занятия.