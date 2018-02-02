Новая ядерная доктрина США особое внимание уделяет России, Китаю, КНДР и Ирану

3 Февраля 2018 21:10

В Вашингтоне принята новая ядерная доктрина США. Особое внимание в документе уделено России, Китаю, КНДР и Ирану. Причем Москву авторы доктрины обвиняют в угрозах первой применить ограниченный ядерный удар. В то же время в документе отмечается, что Вашингтон не рассматривает ни одно из государств "ядерного клуба" в качестве противника и надеется наладить стабильные отношения со всеми его членами.

Патрик Шанахан, первый замминистра обороны США:

"С момента окончания холодной войны США работали над снижением количества ядерных боезарядов, но с момента принятия последней ядерной доктрины в 2010 мир сильно изменился. И мы должны учитывать современные вызовы. Наши рекомендации не требуют разработки новых видов оружия и увеличения ядерных запасов. В доктрине говорится: (я цитирую) "Соединенные Штаты будут рассматривать вопрос об использовании ядерного оружия только в крайнем случае - в экстремальных обстоятельствах для защиты жизненно важных интересов США, их союзников и партнеров".

Документ уже прокомментировал посол России в США Анатолий Антонов. Дипломат заявил, что доктрина нужна Пентагону для оправдания роста военных расходов. Отметим, сейчас в составе стратегических ядерных сил США около 1400 ядерных боезарядов. У России примерно столько же. Далее в рейтинге ядерных арсеналов с солидным отрывом находятся Великобритания, Франция и Китай - от 200 до 300 зарядов.