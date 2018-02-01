Норвежские горнолыжники отказались носить олимпийские свитеры с рунами

31 Января 2018 21:27

Несколько норвежских горнолыжников отказались носить национальные свитеры, подготовленные к Олимпиаде в Пхенчхане. Как сообщает Daily Mail, спортсмены разглядели на кофтах нацистскую символику. На джемперах изображены две скандинавские руны. Тейваз, обозначающая воинскую доблесть, использовалась Гитлерюгендом и одной из дивизий СС. И Альгиз - она символизирует мифологическое дерево мира и популярна у современных неонацистских движений. В компании, изготовившей олимпийскую форму, заявили, что руны - это часть скандинавской культуры, а вызвавшие скандал джемперы не будут снимать с производства.