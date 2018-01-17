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Норвегия закроет все меховые фермы к 2025 году
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17 Января 2018 08:09

Норвегия закроет все меховые фермы к 2025 году

Речь идет о закрытии хозяйств по выращиванию лисиц и норок для производства меха. Напомним, Норвегия - один из самых крупных поставщиков шкур в мире. Каждый год ради меха в стране убивают около миллиона животных.

  

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