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New York Times опубликовала список людей и организаций, которых за год раскритиковал Трамп
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30 Января 2018 12:09

New York Times опубликовала список людей и организаций, которых за год раскритиковал Трамп

Издание New York Times опубликовало список всех людей и организаций, которых за год раскритиковал Трамп. В нем - 426 пунктов. Самые жесткие высказывания президента США касаются американских СМИ. Трамп обвинял их во лжи и коррумпированности. Досталось и Хилари Клинтон. Американский лидер неоднократно называл ее криводушной. Нередко в своих публикациях президент упоминал автора книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома" журналиста Майкла Вульфа. Само произведение президент США называл лживым и скучным. 

  

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