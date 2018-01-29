New York Times опубликовала список людей и организаций, которых за год раскритиковал Трамп

30 Января 2018 12:09

Издание New York Times опубликовало список всех людей и организаций, которых за год раскритиковал Трамп. В нем - 426 пунктов. Самые жесткие высказывания президента США касаются американских СМИ. Трамп обвинял их во лжи и коррумпированности. Досталось и Хилари Клинтон. Американский лидер неоднократно называл ее криводушной. Нередко в своих публикациях президент упоминал автора книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома" журналиста Майкла Вульфа. Само произведение президент США называл лживым и скучным.