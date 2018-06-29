Несмотря на трагедию, сегодня газета "Кэпитал Газетт" выйдет

Репортер Чейз Кук, работающий в одной из старейших газет в США "Кэпитал Газетт", созданной еще в 1727 году, несмотря на произошедшую трагедию, заверил, что сегодня газета выйдет. Об этом он сообщил в своем "Твиттере". Первая полоса свежего номера посвящена погибшим при стрельбе сотрудникам издания. Трагедия произошла в Аннаполисе, столице штата Мэриленд. 5 человек - все журналисты - погибли, еще 3 тяжело ранены. Стрелок, взрослый мужчина, который 6 лет назад обвинил издание в клевете, но суд отказался рассматривать его иск, задержан. Известно, что мужчина специально повредил свои пальцы, чтобы полиция не могла опознать его по отпечаткам. Однако полиции удалось установить его личность при помощи технологии распознавания лиц. По оценкам наблюдателей, это одно из самых смертоносных нападений на журналистов в истории Америки.