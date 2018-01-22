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Непогода обрушилась на запад Канады
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22 Января 2018 08:05

Непогода обрушилась на запад Канады

Провинция Британская Колумбия и остров Ванкувер во власти сильного ветра. Его порывы достигают 22 метров в секунду. Из-за непогоды около 65 тысяч человек остались без света. Ветер обрывал линии электропередачи. Сейчас ведутся работы по их ремонту.

  

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