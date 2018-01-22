Непогода обрушилась на запад Канады

22 Января 2018 08:05

Провинция Британская Колумбия и остров Ванкувер во власти сильного ветра. Его порывы достигают 22 метров в секунду. Из-за непогоды около 65 тысяч человек остались без света. Ветер обрывал линии электропередачи. Сейчас ведутся работы по их ремонту.