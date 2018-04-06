Неожиданный весенний снег превратил Пекин в зимнее царство

6 Апреля 2018 12:13

В Китае неожиданный весенний снег превратил Пекин и другие северные части страны в зимнее царство. Это произошло впервые за последние 30 лет. А за всё время метеонаблюдений снегопад в этом регионе в апреле видели 12 раз. Жители оказались не готовы к такой погоде - на дорогах много мелких аварий.